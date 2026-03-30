《自転車乗るのやめようかな》【写真】罰金1万2000円も…注意すべき「青切符」を切られる主な反則行為そんな嘆きの声がSNS上に投稿されている。背景にあるのは、2026年4月1日からスタートする自転車の「青切符」制度だ。歩道通行やイヤホン使用、ながらスマホなどに対し、3000円から1万2000円の反則金が科される可能性があり、日常的に自転車で通勤や買い物、子どもの送り迎えといった場面で使う人たちの間で、次のような不安