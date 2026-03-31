ドジャー・スタジアムで行われたダイヤモンドバックスとの開幕３連戦で物議を醸したドジャースの大谷翔平投手（３１）のユニホームを模した“大谷カップ”が、まさかのお宝化だ。米スポーツサイト「ジ・アスレチック」は３０日（日本時間３１日）、開幕記念グッズの一つとして売店で販売された大谷のユニホームを模した限定カップについて「ドジャースの７５ドル（約１万２０００円）の大谷カップは怒りを招き、すぐに値下げさ