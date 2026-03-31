北海道の石狩沼田駅で31日、116年の歴史を持つ「留萌線」が最終運行となる。直前の週末、駅には別れを惜しむ人たちが集まった。一方で地元住民からは今後の移動手段を不安視する声も上がっている。日本一短い路線が廃線に29日、北海道・西部にある石狩沼田駅に大勢の人たちが降り立った。そのお目当ては、名残雪に覆われた水田を走る列車。主要な線路として、全国で最も短い全長14.4kmを走るJR留萌線だ。31日に116年の歴史に幕が下