深刻な人手不足が続く昨今、企業が新入社員に気を遣う場面も増えているという。しかし、そんな売り手市場を「自分の実力」と勘違いし、信じられないほど上から目線で接してくるモンスター新人が現れることもあるようだ。そんな体験談を語ってくれたのは、都内のIT企業でWebディレクターとして働く松本祐樹さん（仮名・30代）。松本さん曰く「悪夢を見るほど手を焼いた」という新卒社員の成瀬さん（仮名）は、誰もが知る有名私