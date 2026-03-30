SNSサービス「X」の公式Xアカウントが2026年3月30日、突如日本語での投稿を行い、話題を集めている。「どうやらこのアプリは日本人が乗っ取ったみたいだね」英語版のX公式アカウント（@X）は同日昼頃、「このアプリは絶対に消さない」と日本語で宣言。「急にどした？？？」「Twitter消したくせに何言ってんだこいつ」など困惑の声が相次いだ。日本語での投稿だったことから、海外のユーザーからも「What does that even mean（一体