『R-1ぐらんぷり2013』（現R-1グランプリ）王者のピン芸人・三浦マイルドが3月31日、自身のXを更新。3月末をもって、吉本興業との専属マネジメント契約を終了し、4月から営業サポート契約を同社と結ぶと伝えた。【写真】三浦マイルドの切実な訴え「何を言うとんやこのタコ共は」三浦は「私、三浦マイルドは3月末をもちまして、吉本興業との専属マネジメント契約を終了し、所属から離れる事になりました。4月以降は、営業サポー