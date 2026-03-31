洋菓子チェーン大手の不二家が、4月1日から3日までの3日間限定で『プレミアムショートケーキ』と『プレミアムチョコ生ケーキ』を半額で販売するキャンペーンを発表した。【写真】「美味しそう！」順次発売予定の不二家のカットケーキたちショートケーキが通常価格667円の現実通常価格667円（税込）が333円になるという告知に、SNS上では歓喜の声が相次いでいる一方で、半額価格を見て初めて「通常価格」を知った消費者からは《