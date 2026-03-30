ド派手な改造車たちが所狭しと並ぶ、ドレスアップカーのコンテスト。そのなかに、何年にもわたってトロフィーを獲得しつづける日産・プレジデントがある。【画像】高校時代にパラパラ活動を開始、次第に夜の世界に足を踏み入れ…ゆり姫さんの当時の写真を見る会場でも圧巻の存在感を放つその車のオーナーは、妖艶なオーラをまとった凜々しい女性。昨年まで京都の花街でクラブを経営していた「ゆり姫」さんだ。15歳で夜の世界