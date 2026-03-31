東京・池袋の「ポケモンセンター」で女性店員が刺殺された事件で、元交際相手の男が以前、「周りを巻き込んで死ぬことを考えてしまう」といった趣旨の話をしていたことが分かりました。広川大起容疑者（26）は26日、豊島区池袋のサンシャインシティにある「ポケモンセンター」で、店員の春川萌衣さん（21）の首などを刃物で刺して殺害し、自分の首も刺して死亡しました。その後の捜査関係者への取材で、広川容疑者が去年12月、スト