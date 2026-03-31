4月24日より東京・池袋のサンシャインシティ 展示ホールAにて開幕する仮面ライダーアギト25周年記念「真アギト展」、そして映画『アギト-超能力戦争-』の公開を記念して、特別映像「10分で振り返るアギト〜 25年目の風谷真魚より〜」が仮面ライダー公式YouTubeチャンネルにて公開された。○特別映像「10分で振り返るアギト〜 25年目の風谷真魚より〜」仮面ライダー公式YouTubeチャンネルで公開中の特別映像「10分で振り返るアギト