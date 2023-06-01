窃盗の疑いで逮捕された元タレントの坂口杏里（３５）が釈放されていたことが明らかになった。坂口は２９日配信のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＪＵＮＹＡちゃんねる」（登録者数約１１万）のインタビューに出演。留置所での勾留期間は「１０日」だったと明かした。１７日に東京・八王子市のコンビニでサンドイッチ１個を万引したとして窃盗の疑いで警視庁高尾署に現行犯逮捕され、２７日に釈放されたとみられる。万引した動機