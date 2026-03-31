4月から反則金制度（青切符）が導入される自転車の交通違反。歩道走行禁止が話題となることが多いが、実は違反項目は113項目にものぼるとのことで、ネット上では批判の声が噴出している。【写真】ながらスマホは罰金1万2000円！注意すべき主な違反行為専用レーン整備とLUUP取り締まりを求める声具体的な違反行為と反則金の一例を見ると、「ながらスマホ」が12000円（最高額）。並列走行や2人乗りは3000円で、逆走は6000円とな