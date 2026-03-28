観光客の数に対して、交通や宿泊施設、ごみ処理など観光地側のインフラが追い付かなくなる状態を「オーバーツーリズム」と呼ぶ。文字通り、観光地側の受け入れ能力を越えた数の旅行者が集まることで生じる様々な問題を指す。昨今は、このオーバーツーリズムを解消するためのひとつの手段として、「観光地の入場料の二重価格」というものが議論されるようになってきている。博物館や寺院などの入場料を、日本人と外国人で別の価格に