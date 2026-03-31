「眠くてもコネコネをぜったいに止めない 小さなパン屋さん」【動画】眠くてもコネコネをやめない子猫こんなポストをされたのはｆｕｕ_ｃｈｉｒｏｒｕ(@FuuchanKitty)さん。ポストされた動画には、モコモコのベッドの上で一生懸命フミフミを続ける猫のふーちゃんの姿が収められている。どう見ても眠そうなのに、小さな手は止まらない。半分夢の中に入りながらも黙々とコネコネを続けるその姿は、まるで仕込みに追われる小さなパン