フランス代表の公式アカウントが公開した１本の動画が、話題を呼んでいる。ロッカールームの一コマ。ボールを手にしたキリアン・エムバペが、足の間をバウンドさせる“レッグスルー”から、少し遠くにあるごみ箱を狙い、“３ポイント”のようなシュートを放つ。ボールは見事にゴミ箱に収まり、エムバペは小躍りして喜ぶ。この投稿をエムバペが自身のXで引用し、バスケットボールの絵文字と「＠NBA」を添え、「10日間の契約？