ファミリーマートが創立45周年を記念して、2026年3月24日より開催している「うまくて、ドでかい！お値段そのまま なぜか45％増量作戦」。初登場商品を含む全14種類を週替わりで発売する大盤振る舞いな本キャンペーンの裏で、ファミリーマート公式Xが紹介したとある「アレンジメニュー」が大きな注目を集めています。それは、「スパイシーチキン」を、あろうことか「ピザまん」でサンドしてしまうというもの。こ……これはもし