記事ポイントFELT Bicyclesがエアロロード「AR」の後継となる新型「NEXAR」を2026年6月に発売第3世代ARから空気抵抗5％低減、FRDフレーム重量800gの軽量設計を実現完成車4モデル＋フレームセット1モデルの全5展開、2026年4月より予約受付開始スポーツバイクブランドFELT Bicyclesから、エアロロードバイク「AR」の後継となる新型モデル「NEXAR（ネクサー）」が登場します。第3世代ARと比較して空気抵抗を5％低減し、FRDグレードの