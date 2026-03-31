北中米Ｗ杯欧州予選プレーオフＡ組決勝でボスニア・ヘルツェゴビナと３１日に敵地で対戦するイタリアにスパイ疑惑が持ち上がった。運命の一戦を前に、思いがけないトラブル発生だ。スペインメディア「マルカ」によると、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表は、ブトミルで冒頭１５分のみ公開のトレーニングを行った。しかし時間が過ぎてもある男性兵士が携帯電話で撮影。その人物はＥＵＦＯＲ（欧州連合平和維持軍）のイタリア人兵士