木造平屋の住宅1棟が全焼 鹿屋市で30日夜、火事があり、住宅1棟が全焼しました。住人の女性によりますと、ブレーカーが落ちたため、入れ直したところ、エアコンから火が出たということです。 鹿屋警察署によりますと、30日午後10時半ごろ、鹿屋市吾平町麓の福山親幸さん（64）の住宅から火が出ました。火はおよそ2時間半後に消し止められましたが、この火事で、福山さんの木造平屋の住宅1棟が全焼しました。 福山さ