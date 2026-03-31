3月30日、オフィシャルホームページでチームの中心選手だった吉田知那美選手（34）がロコ・ソラーレから脱退することが発表された。【写真を見る】バキバキの筋肉…！トレーンニング中の吉田選手、白いもこもこニットの私服姿、夫とのツーショット吉田選手は2018年平昌五輪、2022年北京五輪と2大会連続でメダルを獲得するなど10年以上、藤沢五月、鈴木夕湖、吉田夕梨花ら4人のメンバーで日本の女子カーリング界をけん引してき