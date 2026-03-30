フィギュアスケート世界選手権（チェコ・プラハ）女子フリーが２７日（日本時間２８日）に行われ、今季限りで引退する坂本花織（２５＝シスメックス）が今季世界最高となる合計２３８・２８点をマークし、２年ぶり４度目の優勝を果たした。世界から称賛が続出する反面、ロシアでは異論が続出する状況に。今度は２００２年ソルトレークシティ五輪アイスダンス銀メダリストのイリヤ・アベルブフ氏が持論を展開した。現在はプロ