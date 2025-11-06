ドル円は１５４円台を回復民間の米経済指標が予想上回る＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は１５４円台を回復。この日の民間の米経済指標が予想を上回る内容となったことから、ドル高の反応が見られたほか、米国債利回りも上昇しドル円はサポートされた。 特にＩＳＭ非製造業景気指数は８カ月ぶり高水準となり、仕入れ価格が３年ぶりの高水準となっていた。週初のＩＳＭ製造業の指数では仕入れ価格が