[故障者情報]ブラウブリッツ秋田は5日、キャプテンのMF諸岡裕人がトレーニング中に負傷し、左ハムストリング肉離れと診断されたことを発表した。全治6〜8週間となる。諸岡は正智深谷高、国士舘大、福島ユナイテッドFCを経て、2023年に秋田へ。今季はここまでJ2リーグ戦23試合、ルヴァンカップ2試合、天皇杯2試合に出場していた。