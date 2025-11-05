夏吉ゆうこと伊藤美来が語る、アニメ「笑顔のたえない職場です。」の魅力 アニメ「笑顔のたえない職場です。」が、TOKYO MXほかで10月6日(月)より放送中。くずしろの人気コミックが原作。駆け出しの漫画家・双見奈々(CV：夏吉ゆうこ)は、クールな編集担当の佐藤楓(CV：雨宮天)、頼もしいアシスタントの間瑞希(CV：伊藤美来)らの力を借りて、念願の将棋漫画の連載をスタートさせた。しかし、自己肯定感の低い双見はストレスで