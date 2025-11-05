安倍晋三・元首相が２０２２年に奈良市で演説中に銃撃されて死亡した事件で、殺人罪などに問われた無職山上徹也被告（４５）の第５回公判が５日、奈良地裁であり、事件当日に被告の自宅を捜索した奈良県警の男性警察官の証人尋問が行われた。男性警察官は室内から手製銃や大量の火薬が見つかったとし、「一般の住宅というよりはテロリストのアジトのように感じた」と述べた。山上被告は事件現場から約３キロ離れたマンションで