11月2日、和田アキ子が司会を務める情報バラエティ番組『アッコにおまかせ!』（TBS系）が、2026年3月で終了することが発表された。この終了によって、別の“大御所タレント”の長寿番組の動向が心配されている。『アッコにおまかせ!』は1985年10月にスタートし、2025年で40周年を迎えた。しかし、番組内で和田は、40年を節目に区切りをつけようと考えていたことを告白。日曜日お昼の名物番組が終了することは衝撃を与えたが、Xで