11月2日、和田アキ子が司会を務める情報バラエティ番組『アッコにおまかせ!』（TBS系）が、2026年3月で終了することが発表された。この終了によって、別の“大御所タレント”の長寿番組の動向が心配されている。

『アッコにおまかせ!』は1985年10月にスタートし、2025年で40周年を迎えた。しかし、番組内で和田は、40年を節目に区切りをつけようと考えていたことを告白。日曜日お昼の名物番組が終了することは衝撃を与えたが、Xでは、

《徹子の部屋がどうなるのか トーク番組として好きだが徹子さん高齢だからな》

《徹子の部屋だっていつ終わるかわからないな》

など、黒柳徹子のトーク番組『徹子の部屋』（テレビ朝日系）を案じる声があがっている。

1976年にスタートした『徹子の部屋』は、黒柳が毎回、ゲストを招き、軽妙なトークを繰り広げることでおなじみ。2025年で放送50年目に突入したが、MCの黒柳には“異変”も見られるという。

「92歳になっても精力的に活動する黒柳さんですが、近年は番組でのしゃべり方がキツそうに見えることを心配する向きもあるようです。とくに、2023年11月、マラソン選手の大迫傑さんをゲストに招いた際には、黒柳さんが話している途中で言葉が途切れたり、呼吸が苦しそうに見えたりすることがSNSで指摘されました。2025年は50年めを記念して、5月、8月、10月に特番も放送されましたが、やはり黒柳さんの年齢から、今後を気にする人も多いようです」（芸能記者）

番組では、黒柳がゲストに突然、無謀なリクエストをする“無茶振り”などが、広く認知されている。変わらないスタイルを貫いているように見えるが……。

「2024年6月の『週刊女性PRIME』で、以前は1日、5本撮りの収録だったところ、黒柳さんの体力を考慮して3本撮りになっていると報じられました。またゲスト選びに関しても、共通の話題があるなど、黒柳さんが話しやすいいタレントを起用しているとされています。制作サイドも、黒柳さんが進行しやすいよう気を遣っているのかもしれません」（同前）

黒柳の年齢に加えて、『徹子の部屋』の動向が注視されるのは、最近の長寿番組をめぐる動きも関係しているようだ。

「3月には、かつて島田紳助さんがMCを務めた『行列のできる相談所』（日本テレビ系）、6月にはダウンタウンの冠バラエティ番組『ダウンタウンDX』（読売テレビ制作、日本テレビ系）、そして今回の『アッコにおまかせ!』と、20年以上続いた長寿番組が相次いで終了しているのです。それぞれ終了に至った経緯は異なりますが、こうした番組の終了ラッシュが続き、放送50年めの『徹子の部屋』の今後も気になるところです」（同前）

番組の顔である黒柳が、無理せず続けていくことを期待したい。