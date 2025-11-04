サンロッカーズ渋谷は11月4日、ディディ・ロウザダをインジュアリーリストに登録したことを発表した。 ブラジル出身で現在26歳のロウザダは、196センチ94キロのスモールフォワード。母国でキャリアを始め、ニューオーリンズ・ペリカンズ、ポートランド・トレイルブレイザーズでNBA通算12試合に出場した経験を持つ。2024－25シーズンにSR渋谷へ加入。第7節を終