サンロッカーズ渋谷がロウザダをインジュアリーリストに登録…腰椎椎間板ヘルニアの疑い

サンロッカーズ渋谷は11月4日、ディディ・ロウザダをインジュアリーリストに登録したことを発表した。

ブラジル出身で現在26歳のロウザダは、196センチ94キロのスモールフォワード。母国でキャリアを始め、ニューオーリンズ・ペリカンズ、ポートランド・トレイルブレイザーズでNBA通算12試合に出場した経験を持つ。2024－25シーズンにSR渋谷へ加入。第7節を終えて、8試合の出場で1試合平均13.0得点4.9リバウンド2.8アシストを記録していた。

ロウザダは10月25日の千葉ジェッツ戦において、プレー中に臀部の違和感を訴えたとのこと。精密検査の結果、腰椎椎間板ヘルニアの疑いと診断された。クラブは「これまで各種検査を慎重に行い、早期復帰を目指してクラブ・メディカルスタッフ・選手本人で最善の対応を検討してまいりましたが、回復状況や今後のシーズンを総合的に判断し、インジュアリーリストへの登録が最善と判断いたしました。より良いコンディションでの復帰を目指し、クラブ一丸となってサポートしてまいります」と発表した。

なお、SR渋谷は4勝8敗で東地区10位。5日はひがしんアリーナ（墨田区総合体育館）で島根スサノオマジックと対戦する。