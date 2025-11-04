大食い系YouTuberの木下ゆうかさんが2025年11月2日に動画を公開し、活動休止の理由をあらためて説明した上で、活動を再開することを報告した。「活動をまた開始していきたいのでよろしくお願いします」木下さんは24年2月頃からYouTubeへの投稿をストップ。同年9月16日に公開した動画の中で、双極性障害を患っていることを明かしていた。今回、約3か月ぶりに動画を投稿した木下さんは、活動休止の理由について「鬱でした」と報告し

◆大食い系YouTuber木下ゆうか、活動再開へ