トイレ空間に欠かせない「トイレットペーパー」。肛門内科医の後楽園胃腸内視鏡クリニック大和彩乃院長が、意外と知らないトイレットペーパーの選び方と正しい拭き方について指南した。【映像】間違ったお尻の拭き方（女医が解説）大和院長は「トイレットペーパーは私はダブルで柔らかいものを選ぶ」と説明。正しい拭き方については「ゴシゴシ拭くのはやめていただいた方がいい。女性の場合は、後ろから手を入れて、前から後ろ