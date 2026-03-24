昨今の中東をめぐる情勢の緊迫化に伴い、原油価格が高騰している。【写真】事前に要チェック! 4月から値上がりする主な商品たち「イラン側が戦時経済制裁の一環として、原油の輸送路であるホルムズ海峡を封鎖に近い状態に追い込むなどしており、原油価格が跳ね上がっています。ガソリン価格も上昇の一途をたどっており、過去最高の190円台に達した地域も。こうした状況のなか、SNS上ではトイレットペーパーやティッシュペーパー