10月の外免切替制度の厳格化で、悪質な外国人ドライバー問題は収束に向かうと思われていたが、現実は違った。大黒ふ頭や海ほたるで、外国人たちが爆音を響かせて“爆走族”化。取材班は、現地に赴き異様な光景を目撃した！◆制度の穴を突く中国業者が、外国人の危険運転を助長!?外国人の交通事故が激増している。内閣府によれば、’20年の5441件から’24年には7286件と増加傾向で、国籍で最多は中国。原因と指摘されるのが、