ドリフト走行をする集団「日本マジキテル連合」の関係者５人が３日までに道交法違反（共同危険行為）で警視庁に逮捕された。グループの名前がＳＮＳで話題となっている。逮捕容疑は昨年１２月２７日深夜に東京・大田区東海の路上でドリフト走行や赤信号無視をした疑い。５人のうち１人はすでにドリフト走行の際に見物人をはねて逃走したというひき逃げ容疑で逮捕・起訴もされている。産経新聞によると、容疑者の１人は「ドリ