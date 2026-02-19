昭和の産物とされる暴走族が、令和の今、拡大傾向にある。令和7年の警察白書によると、最新データで全国で144グループ・5880人いるとされ、微増しながらここ5年で最多を記録している。絶滅寸前だったはずの暴走族が、なぜ増えているのか。◆令和の暴走族の特徴とは？現役暴走族やOBを数多く取材してきた『実話ナックルズ』編集部のバーガー菊池氏は、こう語る。「不良漫画や映画の影響だったり、また彼らの親世代に元暴走族の人