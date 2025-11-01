ジャパンモビリティショー目前に、今回は特別編。トヨタ2000GTを筆頭に、カローラ・レビン、スープラ、ソアラ、日産スカイラインGT-R、パルサーGTI-R、ホンダNSX、フェラーリ360モデナなど名車の撮りおろし写真を一挙公開します。（モータージャーナリスト／安全運転インストラクター諸星陽一）トヨタ、日産、ホンダ、フェラーリ...歴代名車パレードランが圧巻だった！10月1日、茨城県つくば市にある日本自動車研究所（JARI）