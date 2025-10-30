カラバオ・カップ4回戦（ラウンド16）が29日に行われ、リヴァプールとクリスタル・パレスが対戦した。サウサンプトンとの3回戦を2−1で制し、4回戦へと駒を進めたリヴァプール。2シーズンぶりの優勝を目指す同クラブだが、直近は公式戦6試合で5敗を喫するなど不振に陥っている。対するは、ミルウォール（2部）を下して3回戦を突破したクリスタル・パレス。プレミアリーグ勢同士が激突する一戦に、遠藤航と鎌田大地は揃って先発