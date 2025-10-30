¡ÈÀä¹¥Ä´¡É¤Î³ùÅÄÂçÃÏ¤¬2¥´¡¼¥ë±é½Ð¡ª¡¡C¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡¢±óÆ£¹ÒÀèÈ¯¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤òÇË¤Ã¤Æ¥«¥é¥Ð¥ªÇÕ8¶¯Æþ¤ê
¡¡¥«¥é¥Ð¥ª¡¦¥«¥Ã¥×4²óÀï¡Ê¥é¥¦¥ó¥É16¡Ë¤¬29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤È¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤È¤Î3²óÀï¤ò2¡Ý1¤ÇÀ©¤·¡¢4²óÀï¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡£2¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹Æ±¥¯¥é¥Ö¤À¤¬¡¢Ä¾¶á¤Ï¸ø¼°Àï6»î¹ç¤Ç5ÇÔ¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ë¤Ï¡¢¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥ë¡Ê2Éô¡Ë¤ò²¼¤·¤Æ3²óÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°ÀªÆ±»Î¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë°ìÀï¤Ë¡¢±óÆ£¹Ò¤È³ùÅÄÂçÃÏ¤ÏÂ·¤Ã¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¡ÈÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¡É¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤é°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¡¢¸ß¤¤¤Ë·èÄêµ¡¤òºî¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»þ´Ö¤¬·Ð²á¡£3¥Ð¥Ã¥¯¤Î±¦¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿±óÆ£¤¬±Ô¤¤¼éÈ÷¤Ç°ÂÄê´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹°ìÊý¡¢³ùÅÄ¤âÃæÈ×¤ÇÅª³Î¤Ë¥²¡¼¥à¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢41Ê¬¤Ë³ùÅÄ¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ò²¡¤·¹þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢Å¨¿ØÃæ±û¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿³ùÅÄ¤¬Éâ¤µå¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç°ú¤½Ð¤·¤¿¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹¤Î¥È¥é¥Ã¥×¤ÏÍð¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Áê¼êÁª¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤³¤Ü¤ìµå¤¬¥´¡¼¥ëÀµÌÌ¤Î¥¤¥¹¥Þ¥¤¥é¡¦¥µ¡¼¥ë¤Ø¡£¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÏÈÆâ¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤¬¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÁ°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢ºÆ¤ÓÅ¨¿ØÃæ±û¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿³ùÅÄ¤¬¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç½Ä¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¡£¥µ¡¼¥ë¤¬¥Ò¡¼¥ë¤Ç¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤Ç±¦ÏÆ¤Î¥¸¥§¥ì¥ß¡¦¥Ô¥Î¤Ë·Ò¤°¤È¡¢ÂÐ±þ¤ò»î¤ß¤¿±óÆ£¤ò¥ï¥ó¥Ä¡¼¤Î·Á¤Ç°ú¤Çí¤¬¤¹¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Ç¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò¼õ¤±Ä¾¤·¡¢ÎäÀÅ¤Ë±¦Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¡£¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬µ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤òÊÑ¹¹¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤À¤¬¡¢¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¸åÈ¾¤â¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Î¼éÈ÷¤Ë¶ìÏ«¡£ÌÜÎ©¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£68Ê¬¤Ë¤Ï2ËçÂØ¤¨¤òµ¡¤ËÁª¼ê¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤¤¡¢±óÆ£¤¬¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ø¤ÈÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò°Ü¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢È¿·â¤òÌÜÏÀ¤à¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£79Ê¬¤Ë¥¢¥Þ¥é¡¦¥Ê¥í¤Î¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤«¤é¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ç¥ô¥§¥Ë¡¼¤¬DF¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¡£¥Ê¥í¤¬ÇØ¸å¤«¤é¥Ç¥ô¥§¥Ë¡¼¤òÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼ç¿³¤Ï¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¡£¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Ï¿ôÅªÉÔÍø¤ÎÀï¤¤¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï88Ê¬¤ËÅ¨¿ØÆâ¤Ç¥Þ¥ë¥¯¡¦¥°¥¨¥¤¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¡£¥¸¥§¥Õ¥§¥ë¥½¥ó¡¦¥ì¥ë¥Þ¤¬¤¹¤°¤µ¤ÞÁ°Àþ¤Î¥Ô¥Î¤Ë¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¡¢ÆÀ°Õ¤Î¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤é¾¡Éé¤ò·è¤á¤ë3ÅÀÌÜ¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¡£·ë¶É¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï3¡Ý0¤Ç½ªÎ»¡£¾¡Íø¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬4²óÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¤Ï12·î15Æü¤Î½µ¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¡0¡Ý3¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡41Ê¬¡¡¥¤¥¹¥Þ¥¤¥é¡¦¥µ¡¼¥ë¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë
0¡Ý2¡¡45¡Ü1Ê¬¡¡¥¤¥¹¥Þ¥¤¥é¡¦¥µ¡¼¥ë¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë
0¡Ý3¡¡88Ê¬¡¡¥¸¥§¥ì¥ß¡¦¥Ô¥Î¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë
¡¡¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤È¤Î3²óÀï¤ò2¡Ý1¤ÇÀ©¤·¡¢4²óÀï¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡£2¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹Æ±¥¯¥é¥Ö¤À¤¬¡¢Ä¾¶á¤Ï¸ø¼°Àï6»î¹ç¤Ç5ÇÔ¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ë¤Ï¡¢¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥ë¡Ê2Éô¡Ë¤ò²¼¤·¤Æ3²óÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°ÀªÆ±»Î¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë°ìÀï¤Ë¡¢±óÆ£¹Ò¤È³ùÅÄÂçÃÏ¤ÏÂ·¤Ã¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¡ÈÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¡É¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢41Ê¬¤Ë³ùÅÄ¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ò²¡¤·¹þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢Å¨¿ØÃæ±û¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿³ùÅÄ¤¬Éâ¤µå¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç°ú¤½Ð¤·¤¿¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹¤Î¥È¥é¥Ã¥×¤ÏÍð¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Áê¼êÁª¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤³¤Ü¤ìµå¤¬¥´¡¼¥ëÀµÌÌ¤Î¥¤¥¹¥Þ¥¤¥é¡¦¥µ¡¼¥ë¤Ø¡£¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÏÈÆâ¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤¬¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÁ°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢ºÆ¤ÓÅ¨¿ØÃæ±û¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿³ùÅÄ¤¬¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç½Ä¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¡£¥µ¡¼¥ë¤¬¥Ò¡¼¥ë¤Ç¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤Ç±¦ÏÆ¤Î¥¸¥§¥ì¥ß¡¦¥Ô¥Î¤Ë·Ò¤°¤È¡¢ÂÐ±þ¤ò»î¤ß¤¿±óÆ£¤ò¥ï¥ó¥Ä¡¼¤Î·Á¤Ç°ú¤Çí¤¬¤¹¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Ç¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò¼õ¤±Ä¾¤·¡¢ÎäÀÅ¤Ë±¦Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¡£¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬µ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤òÊÑ¹¹¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤À¤¬¡¢¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¸åÈ¾¤â¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Î¼éÈ÷¤Ë¶ìÏ«¡£ÌÜÎ©¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£68Ê¬¤Ë¤Ï2ËçÂØ¤¨¤òµ¡¤ËÁª¼ê¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤¤¡¢±óÆ£¤¬¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ø¤ÈÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò°Ü¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢È¿·â¤òÌÜÏÀ¤à¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£79Ê¬¤Ë¥¢¥Þ¥é¡¦¥Ê¥í¤Î¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤«¤é¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ç¥ô¥§¥Ë¡¼¤¬DF¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¡£¥Ê¥í¤¬ÇØ¸å¤«¤é¥Ç¥ô¥§¥Ë¡¼¤òÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼ç¿³¤Ï¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¡£¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Ï¿ôÅªÉÔÍø¤ÎÀï¤¤¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï88Ê¬¤ËÅ¨¿ØÆâ¤Ç¥Þ¥ë¥¯¡¦¥°¥¨¥¤¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¡£¥¸¥§¥Õ¥§¥ë¥½¥ó¡¦¥ì¥ë¥Þ¤¬¤¹¤°¤µ¤ÞÁ°Àþ¤Î¥Ô¥Î¤Ë¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¡¢ÆÀ°Õ¤Î¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤é¾¡Éé¤ò·è¤á¤ë3ÅÀÌÜ¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¡£·ë¶É¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï3¡Ý0¤Ç½ªÎ»¡£¾¡Íø¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬4²óÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¤Ï12·î15Æü¤Î½µ¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¡0¡Ý3¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡41Ê¬¡¡¥¤¥¹¥Þ¥¤¥é¡¦¥µ¡¼¥ë¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë
0¡Ý2¡¡45¡Ü1Ê¬¡¡¥¤¥¹¥Þ¥¤¥é¡¦¥µ¡¼¥ë¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë
0¡Ý3¡¡88Ê¬¡¡¥¸¥§¥ì¥ß¡¦¥Ô¥Î¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë
¡ÚÆ°²è¡Û³ùÅÄÂçÃÏ¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤«¤éC¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬ÀèÀ©¡ª
ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤Îµ¯ÅÀ¤Ë🙌— DAZN Japan (@DAZN_JPN) October 29, 2025
🇯🇵³ùÅÄÂçÃÏ¤Î±Ô¤¤½Ä¥Ñ¥¹¤¬ÀèÀ©ÃÆ¤ò±é½Ð¡ª
ºÇ¸å¤Ï¥»¥Í¥¬¥ëÂåÉ½🇸🇳¥µ¡¼¥ë¤¬º¸Â°ìÁ®🔥
🏆¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥× 4²óÀï
🆚¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡ß¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹
📱#DAZN ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ#¤À¤Ã¤¿¤éDAZN pic.twitter.com/fsXhhYlzyN