10月28日、日本テレビ系『DayDay.』に、11月28日公開の映画『兄を持ち運べるサイズに』で共演した柴咲コウと満島ひかりがVTR出演し、お互いの印象を語った。【関連】柴咲コウ、北海道に一軒家を経てた経緯＆こだわりを明かす「なんにもない部屋に…」番組では今回、『第38回東京国際映画祭』のガラ・セレクション部門に選出された同作で共演した柴咲と満島にインタビューを実施。この中で、柴咲は「（満島が）私は頼もしくて終始色