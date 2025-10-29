柴咲コウ、“心強かった”満島ひかりとの共演を振り返る「教わることもたくさん」

10月28日、日本テレビ系『DayDay.』に、11月28日公開の映画『兄を持ち運べるサイズに』で共演した柴咲コウと満島ひかりがVTR出演し、お互いの印象を語った。

番組では今回、『第38回東京国際映画祭』のガラ・セレクション部門に選出された同作で共演した柴咲と満島にインタビューを実施。

この中で、柴咲は「（満島が）私は頼もしくて終始色々頼りっぱなしで、色々ずるい感じだったかなと思うんですけど」「本当に今回ひかりちゃんがこういう風に相手役で本当に心強かったし色々教わることもたくさんありました。それはお芝居の面でも私生活の面でもですね」と語った。

その後、満島は「現場に2人ともお弁当作って持ってきてて一緒に食べたりとか。今日こんなの作ってるんだって見たりとか」と言い、柴咲はお弁当の中身について「私は結構素朴だったと思うけど。そぼろ弁当とか肉巻きとか」とコメント。

それを受けて満島は「肉巻きがすごい印象に残ってる」と振り返りながら、「同じ気持ちで現場に、本当に自然にいれたのが嬉しかったです」と話していた。