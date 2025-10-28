霜降り明星のせいや（33）が28日までにコンビのYouTubeチャンネルを更新。交通事故のその後について語った。せいやは自身のYouTubeチャンネルを21日に更新し、「高速道路で交通事故に遭いました【閲覧重視】」と題した10分ほどの動画をアップし、詳細を明かしていた。今回、コンビのチャンネルの収録は交通事故後だった。せいやは「改めてなんですけど、死にかけました。交通事故に遭いまして」と切り出した。相方の粗品から「よう