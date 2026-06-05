北中米ワールドカップで優勝候補のフランスは、現地６月４日に国際親善試合でコートジボワールとナントのスタッド・ドゥ・ラ・ボジョワールで対戦した。45分にラヤン・シェルキのゴールで先制も、53分にゲラ・ドゥエ、84分にアマド・ディアロにゴールを割られ、２−１の逆転負けを喫した。フランスメディア『Morning Foot』は、「前半は試合を優勢に進めたが、後半に崩れた」とこの一戦を報道。「ワールドカップ開幕１週間前