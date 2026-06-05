自動運転車の普及を見据え、部品メーカーが車内空間の価値を高めるための開発を進めている。運転操作が不要となれば、車内の居心地が新たな競争軸となるためだ。中国企業が技術で先行するとされ、国内勢は対応を急いでいる。（大竹弘晃、浮田梨奈）「差別化要素」内装を手がけるトヨタ紡織は、自動で形を変えるシートを開発した。５月に横浜市で開かれた自動車関連技術の展示会「人とくるまのテクノロジー展」で披露したシミ