東京都中野区の区長選が7日に行われる。立候補者は現職の酒井直人氏、元区議・吉田康一郎氏、元会社員・石倉弘次郎氏、監査法人職員・森川岳大氏、会社員・秋池幹雄氏の5人だ。同区のランドマーク中野サンプラザがどうなるのかも注目を集めている。 酒井氏、秋池氏は建て直したい意向だ。一方、石倉氏、森川氏はいまある施設を壊さず利用したい考え。吉田氏は、再利用案も含め複数の案を比較し優れた案を採用するとしてい