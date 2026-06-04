カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の航空コンセプトモデル「GRAVITYMASTER（グラビティマスター）」の新製品として、「GWR-B3000」を7月10日に発売する。新開発のムーブメントとタフネス構造を採用し、振動や衝撃のかかるコックピット内での時刻精度と耐久性を追求したという。ラインナップは3モデルで、「GWR-B3000-1AJF」が110,000円、「GWR-B3000A-2AJF」が126,500円、「GWR-B3000B-8AJF」が137,500円。「GWR-B3000」