柔道家・井上康生氏（48）の妻で、4児の母・タレントの東原亜希（43）が、4日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「【コストコ購入品】これがないと我が家は回らない！約14万円分、65点のコストコリアル購入品をご紹介！お弁当の必須アイテムから毎日使う日用品まで、リピートアイテムも全部みせます」と題した動画で、コストコで“爆買い”した商品を一挙に披露した。【動画】「これがないと我が家は回らない！」リピ買いア