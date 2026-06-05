サッカーW杯北中米大会（11日開幕）に向けてメキシコ・モンテレイで合宿中の日本代表は4日（日本時間5日）に練習を行った。この日は合宿初日の3日（同4日）とは異なる会場での練習となった。会場は同じ1次リーグF組のチュニジア代表のベースキャンプ地で、チュニジアが使用予定のグラウンドとは異なるピッチを使用した。練習場は外から見える環境で、フェンス越しに練習を見つめるファンもいた。3日の合宿初練習も当初予定して