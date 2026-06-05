俺はイッペイ。娘ランの10歳の誕生日に食事でも連れて行ってやろうと考えていた矢先、嫁セリナとランが2人だけでテーマパークに出かけてしまっていた。俺だっていろいろ考えてやったっていうのに、存在をないがしろにされたようで腹が立った。仕事から帰って、2人に対して俺は怒りをぶつけ、ヘラヘラと笑うセリナの態度にさらに腹を立てて壁を殴った。2人が謝ってくると思っていたが、翌朝目を覚ますと2人ともいなかった。俺は壁の