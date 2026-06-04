女優の戸田恵子（68）が4日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。人気俳優との交流を明かした。今年芸歴52年になる戸田。同番組で俳優・寺脇康文、高橋克実との交友関係が明かされると、戸田は「いつからの付き合いか思い出せないぐらい」と困惑。高橋とは大ヒットドラマ「ショムニ」での共演以来といい、「寺脇さんも同じぐらい」と伝えた。そして「それぞれのお誕生日は必ず会ってるんで、