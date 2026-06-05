『映画 ひつじのショーン かぼちゃ畑の怪物！』の公開日が10月23日と決まった。併せて、不穏な空気が漂う牧場を舞台にした特報映像と、ショーンたちが驚きの表情を浮かべるポスタービジュアルが解禁された。【動画】ハロウィン・アドベンチャー開幕『映画 ひつじのショーン かぼちゃ畑の怪物！』特報「ひつじのショーン」は、イギリスのアードマン・アニメーションズが手掛けるストップモーション技術を用いたクレイ・アニメー